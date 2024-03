Em nota enviada à imprensa no final da noite deste sábado (2), a Secretaria de Educação do RS informou que não orientou a retirada do livro O Avesso da Pele de bibliotecas da rede estadual de ensino, e que a 6ª Coordenadoria Regional de Educação, que atende a região de Santa Cruz do Sul, "vai seguir a orientação da secretaria e providenciar que as escolas da região usem adequadamente os livros literários".