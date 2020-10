Com a Palavra "As feiras devem estar atentas ao que ocorre no mundo", diz Jeferson Tenório, patrono da Feira do Livro de Porto Alegre Primeiro negro eleito para o posto em 66 edições, o autor de "O Avesso da Pele" elogia mudanças do evento: "Se fosse em outros anos, eu não teria sido o escolhido"