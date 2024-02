Em um melancólico feriado de Carnaval, um homem perambula pelas ruas de Porto Alegre travando encontros inusitados. Publicado em 1986, Rastros do Verão é um dos romances mais prestigiados de João Gilberto Noll (1946-2017) e dos que mais retratam sua cidade natal, a ponto de dar nome ao festival literário que chega à quinta edição entre este sábado (24/2) e 23 de março. Abrangendo sete livrarias de rua e a Casa de Cultura Mario Quintana, com 70 convidados, a ideia é espantar o marasmo que recai sobre a cidade no início do ano e, quem sabe, propor acasos tão interessantes quanto os narrados no livro.