Foram divulgados na noite desta terça-feira (5) os vencedores da 65ª edição do Prêmio Jabuti, um dos maiores prêmios literários em língua portuguesa. Neste ano, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) consagrou Fabrício Corsaletti com o livro do ano, por Engenheiro Fantasma (Companhia das Letras), vencedor da categoria poesia.