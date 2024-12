O que estou lendo: "Declínio e Queda do Império Romano", de Edward Gibbon

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Em uma de suas citações mais famosas, o historiador britânico Edward Gibbon afirma que a História pouco mais é do que "o registro dos crimes, loucuras e desventuras da humanidade". Uma boa parte desse desvario compõe sua monumental obra Declínio e Queda do Império Romano, um clássico lançado em seis volumes no final do século 18 que o jornalista americano Dero Saunders fez o favor de resumir para o leitor moderno em um único livro.

O texto primoroso de Gibbon desmente, em parte, sua própria citação. Embora o autor detalhe como a potência romana esmaeceu sob o peso de sua própria grandeza e narre a crueldade e a insanidade de alguns de seus imperadores — a exemplo de Cômodo, que inspirou o personagem de Joaquin Phoenix no filme Gladiador —, reconhece o mérito de nomes como Marco Aurélio (pai de Cômodo) e as virtudes civis e militares que moldaram uma civilização ímpar.

Vale a pena ler (ou reler) a obra de Gibbon à luz do cenário atual, moldado por uma mesma sensação de decadência e desintegração do Ocidente diante do surgimento de novas forças no Oriente. O britânico acreditava que a civilização que ele confessava admirar terminou de ruir diante do avanço "da religião e da barbárie" — temas que também podem apresentar alguma familiaridade para o leitor do século 21.

Capa do livro "Declínio e Queda do Império Romano", de Edward Gibbon. Reprodução / Divulgação

Declínio e Queda do Império Romano