Livros escritos por alunos de São Francisco de Paula serão distribuídos gratuitamente em escolas

"Histórias Curtas de Crianças para Crianças", é uma das produções. Editora Escrita Serrana / Reprodução

A produção literária de crianças e adolescentes está em evidência em São Francisco de Paula. Três livros com histórias escritas por estudantes do município foram contemplados pela Lei Aldir Blanc, de incentivo à cultura. Todos serão publicados pela editora Escrita Serrana.

No projeto Escrita Mirim, idealizado pela própria editora, a produção recebeu o nome de Histórias Curtas de Crianças para Crianças. Um edital foi publicado em outubro do ano passado e contou com 35 participantes, sendo 11 selecionados.

Depois do edital publicado, as crianças tiveram um mês para apresentar as histórias. Os livros deverão ficar prontos em março.

— São histórias de criança para criança, isso é o mais importante, a linguagem se identifica muito com o leitor. A linguagem atrai mais, cria identidade, vínculo com o leitor porque os conceitos são muito parecidos — diz a professora Mariane Soares, representante da editora Escrita Serrana.

Serão impressos 500 exemplares do livro Histórias Curtas de Crianças para Crianças. Todos serão doados para escolas de São Francisco de Paula.

— O Escrita Mirim vai muito além da publicação do livro, ele transforma a criança em protagonista. Imagina o que é para uma criança contar uma história que ela só iria verbalizar contando no recreio para um amigo, mas transformá-la em um texto e publicá-la. É um incentivo para tudo, para a autonomia, para a autoestima, para o incentivo à leitura e escrita. Esse projeto tem um cunho muito maior do que simplesmente a publicação literária — avalia Mariane sobre o projeto.

Pótima, a Pipócona Ótima 2

Aos seis anos, Lívia Soares Chaves vai lançar a continuação de Pótima, a Pipócona Ótima 2. As ilustrações da publicação são da irmã, a professora Thayná Soares, geradas com o auxílio de inteligência artificial (IA). Serão impressos dois mil exemplares.

— É uma continuação, e esse livro veio para colorir e com atividades interativas. Tem a Pótima e o Alecrim, que é o gatinho e a Lívia no cinema, e uma tela em branco para o aluno imaginar com é o filme que eles estão assistindo e desenhar. Tem várias atividades interativas — explica Mariane Soares, mãe da Lívia, sobre a continuação.

"Pequenos leitores, grandes escritores”

Também está em fase final de produção o livro Pequenos Leitores, Grandes Escritores, produzido por 20 estudantes do 6º ao 9º ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Orestes Leite. Conforme o professor Francisco Marco Mello, que encabeça o projeto ao lado da professora Isabel Cristina Freitas de Lima, o livro deverá contar com até 12 histórias.

Serão impressos 980 livros, que serão doados para a Escola Orestes Leite, a Biblioteca Pública Municipal e mais nove escolas das redes municipal e estadual de São Francisco de Paula.