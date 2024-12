O que Estou Lendo: "Família Soprano: Menu de Episódios", de Matt Zoller Seitz e Alan Sepinwall

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Mesmo 25 anos após o mafioso Tony Soprano ser apresentado aos telespectadores na antessala da psiquiatra Jennifer Melfi, a série que aborda o cotidiano de homens à margem da lei em Nova Jersey segue no imaginário de milhões de fãs , principalmente em razão do enigmático fechamento da saga.

Tudo isso somado a uma edição de 576 páginas com conteúdos extras, como entrevista com David Chase e tributo ao saudoso James Gandolfini, intérprete de Tony Soprano, morto em 2013, tornam a obra um conteúdo indispensável para quem curtiu a série e ainda não superou o badalo do sino da lanchonete Holsten's e o súbito apagar das luzes, que motiva até hoje discussões sobre qual teria sido o destino do célebre mafioso.