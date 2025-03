O que estou lendo: "A Conspiração da Pólvora", de Antonia Fraser

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Você sabia que o que poderia ter sido o primeiro atentado terrorista da história foi tramado por um grupo de católicos? E que eles queriam matar o rei da Inglaterra porque eram perseguidos?

O livro que eu estou lendo conta uma história que desafia um pouco o senso comum ocidental atualmente, sobre a hegemonia do catolicismo como religião e sobre a relação do terrorismo com a fé islâmica.

A Conspiração da Pólvora, que é tema e título desta obra da historiadora britânica Antonia Fraser, aconteceu em 1605, na Inglaterra. Embora seja um livro de história, o texto é envolvente e fluido, e traz com detalhes o contexto que levou ao possível atentado.

A religião oficial do país, à época e ainda hoje, é o anglicanismo, que tem o rei como principal autoridade, e não o Papa. Especialmente no século 16, durante o reinado de Elizabeth I, os padres católicos, chamados de papistas, eram presos e executados. Professar a religião de Roma era crime, punido com a execução pública.

Alguns papistas resolveram, então, explodir o parlamento, matando o rei Jaime e toda a família, bem como grande parte da nobreza. O plano ainda previa o sequestro de uma das filhas do rei para educá-la no catolicismo e depois torná-la rainha.

Capa do livro "A Conspiração da Pólvora", de Antonia Fraser. Reprodução / Divulgação

Essa história não é tão conhecida fora da Inglaterra, mas por lá é lembrada anualmente com um feriado: o dia de Guy Fawkes, em 5 de novembro. Fawkes era um dos conspiradores, que foi preso nos porões do parlamento, junto de uma tonelada de pólvora.

O rosto dele é bastante conhecido, até mesmo no Brasil. A máscara de Guy Fawkes se tornou popular a partir de uma apropriação feita pelo genial quadrinista Alan Moore, na graphic novel V de Vingança, adaptada com sucesso para o cinema, que se passa em uma Inglaterra distópica e começa justamente com a explosão do parlamento. O protagonista é um anti-herói que esconde o rosto sob a máscara de Guy Fawkes.

A máscara branca com um meio sorriso e um destacado bigode acabou adotada como símbolo pelo grupo Anonymous e se tornou, a partir daí, relacionada a hackers e imagem recorrente em protestos.

Máscara de Guy Fawkes foi adotada pelo grupo Anonymous. pixarno / stock.adobe.com

"A Conspiração da Pólvora", de Antonia Fraser