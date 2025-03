Aos 87 anos, morre o escritor Affonso Romano de Sant'Anna

O cenário literário brasileiro perdeu Affonso Romano de Sant'anna, falecido na terça-feira (4) em sua casa em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Aos 87 anos, o escritor mineiro, que lutava contra a doença de Alzheimer desde 2017, deixa um legado valioso para a literatura e cultura do país. A confirmação veio da família do escritor, segundo o g1.