O que estou lendo: "A Mulher Mais Linda da Cidade & Outras Histórias", de Charles Bukowski

Coincidentemente, ou não, recebi o convite para participar desta série sobre literatura quando estava lendo o autor que mais li na vida: Charles Bukowski, o querido velho safado.

A Mulher Mais Linda da Cidade & Outras Histórias é um livro curto, que não alcança a centésima página, e reúne sete contos do escritor nascido na Alemanha e que se mudou com a família ainda criança para a periferia de Los Angeles.

A história que dá título ao livro, A Mulher Mais Linda da Cidade, é uma melancólica narrativa sobre uma linda jovem que sofre os dramas de lidar com a própria beleza exterior na sociedade da imagem, o abandono, a inveja e o vazio afetivo. É um deleite para o leitor a minúcia sacada por Bukowski para descrever a musa e as suas complexidades, como se desenhasse com as palavras.

Os outros contos trazem temas recorrentes da carreira do autor: trabalhos pesados, causos do cárcere, corridas de cavalo e um delicioso texto sobre o escritor bêbado que viaja para ler seus poemas em uma universidade.

Muitos dos contos de Bukowski são autobiográficos, mas há, neste livro, uma horripilante história fictícia de assassinato.

Bukowski transformou tabus e temas aparentemente banais em prosa vulgar que disseca o ser humano: o alcoolismo, a sarjeta, o sexo e a desesperança do lado invisível do sonho americano, com meia dose de compaixão aos fracos, derrotados e marginalizados.

