Simone Pontes lança livro que é um passeio pela gastronomia brasileira

Dica para quem gosta de gastronomia: Simone Pontes lança, nesta quinta-feira (13), em Porto Alegre, o livro Prato Feito: Culinária Brasileira e Suas Origens . Será às 17h, na biblioteca do campus FAPA da UniRitter, com sessão de autógrafos da autora.

A programação contará ainda com bate-papo entre Simone e Vinicius Filipin, coordenador do curso de graduação em Gastronomia do centro universitário, lançado em parceria com Le Cordon Bleu, a famosa escola de culinária francesa. Eles vão conversar sobre o processo criativo do livro, da pesquisa das receitas, da história e a riqueza da cozinha brasileira.