UPF arrecada mais de 500 livros em ação para escolas gaúchas afetadas pela enchente

— Durante todo o mês de janeiro tivemos pessoas que entraram em contato dizendo que já separaram os livros em casa . Escolas e entidades aqui do município também nos procuraram para dizer que já separaram e só vão esperar o início do ano letivo para organizarmos a logística da entrega. Tenho certeza que essa campanha já é vitoriosa — conta.

Depois do fim do prazo de coleta, as doações devem passar por um processo de triagem, verificando a pertinência de cada obra e se há repetição dos títulos, por exemplo. As entregas devem acontecer em maio.