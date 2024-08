Editoras do Rio Grande do Sul estão mobilizadas para ajudar na reconstrução de bibliotecas escolares e comunitárias que perderam seus acervos na enchente de maio — e, de quebra, recuperar-se dos prejuízos que também sofreram durante o período. Idealizada pelo Clube dos Editores do RS, a campanha Final Feliz visa comprar livros de editoras gaúchas para doá-los a bibliotecas afetadas, movimentando o ecossistema do livro no Estado.