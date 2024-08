Danificado pela enchente de maio, Museu do Trabalho vive impasse burocrático que dificulta sua recuperação

Espaço de arte alternativo e referência em Porto Alegre para exposições de gravuras, fotografias e artes gráficas, o Museu do Trabalho vive um impasse há décadas. Na verdade, desde seu surgimento, em 1982. Durante todo esse tempo, funciona em cinco galpões no número 230 da Rua dos Andradas, próximo à Usina do Gasômetro, sem um termo que comprove a cessão de uso do espaço. A ausência do documento impede que a instituição, que é gerida com recursos próprios, participe de editais públicos a fim de obter financiamento para uma reforma necessária após a sede ser duramente atingida pela enchente de maio.