Após três meses da histórica enchente de maio de 2024, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) divulgou, nesta quarta-feira (14), o número de obras que foram afetadas de alguma forma pela cheia. O balanço informa que cerca de 4 mil itens foram atingidos, o que representa quase 70% do acervo composto por aproximadamente 5,8 mil peças.