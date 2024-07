Do RS para o mundo Notícia

Com obras de Portinari e Di Cavalcanti, acervo do Margs pode ser acessado online

Coleção que começou nos anos 1950 com aquisições realizadas pelo pintor Ado Malagoli, hoje tem cerca de 5,8 mil peças, principalmente de artistas do Rio Grande do Sul

26/07/2024 - 15h42min Atualizada em 26/07/2024 - 15h44min