Porto Alegre terá curso gratuito de História da Arte no Rio Grande do Sul

Vem aí um curso de história da arte gratuito em Porto Alegre — algo raro e que merece destaque. É uma baita oportunidade para quem se interessa pelo tema e gostaria de aprender um pouco mais sobre o universo artístico, nesse caso, com foco no RS.

Promovido pela Casa da Memória Unimed Federação-RS, em parceria com o Instituto Unimed-RS e apoio do Sescoop-RS e do Instituto Histórico e Geográfico do RS, o curso “História da Arte no Rio Grande do Sul” terá 40 horas de duração e um professor de primeira: José Francisco Alves, doutor e mestre em História da Arte, autor de livros sobre o tema e curador de grandes exposições na Casa da Memória.