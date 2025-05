Michelangelo além da Capela Sistina: veja onde apreciar obras do artista em Roma e no Vaticano

Primavera tem temperatura agradável. Rodrigo Celente / Arquivo Pessoal

Florença, na região da Toscana, é considerada o berço do Renascimento, movimento histórico que retomou os valores dos ideais da Antiguidade na arte, ciência e filosofia em oposição aos valores cultivados na Idade Média. O Renascimento foi decisivo para a concepção do mundo moderno, colocando a figura humana como medida e método de compreensão das coisas e dos fenômenos. Não à toa que a cidade abriga obras consideradas icônicas de Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli entre outros.

No entanto, Roma, capital da Itália, também tem a história renascentista guardada em locais históricos. Uma em particular chama a atenção nesta semana em que a Igreja Católica, no Vaticano, elege o novo papa. A reunião dos cardeais — conclave — ocorre na Capela Sistina, cujo teto foi pintado por Michelangelo. Mas o artista que se considerava mais escultor do que pintor deixou trabalhos fundamentais para a História da Arte em alguns locais da cidade.





Veja os locais

Basílica di San Pietro em Vincoli ou Basílica de São Pedro Acorrentado

No interior da Basílica, localizada perto do Coliseu, encontra-se a escultura Moisés, obra encomendada pelo Papa Júlio II para a sua própria tumba. Esculpido em mármore, em um único bloco, a lenda diz que Michelangelo ficou tão impressionado com a perfeição da escultura que teria batido em um dos joelhos da estátua com um martelo e dito “parla”!

Basílica Santa Maria Sopra Minerva (Santa Maria sobre Minerva)

Esta igreja é a única gótica em Roma. Lá, é possível visitar o Cristo della Minerva ou Cristo portando a cruz. A obra fica à esquerda do altar principal. O artista trabalhou durante muitos anos neste trabalho até que teve de interromper a talha devido ao aparecimento de um veio que atravessava a face de Cristo.

Basílica de San Pietro (Basílica de São Pedro)

Localizada no Vaticano, a Basílica é o coração da Igreja Católica. Situada na Praça de São Pedro, a construção recebeu intervenções de grandes artistas. Ela foi erguida no local onde foi sepultado o apóstolo Pedro, o primeiro papa da História. No interior dela encontra-se a Pietà, uma das esculturas mais famosas do artista. Feita em mármore, a obra representa Jesus morto nos braços de sua mãe. A estátua está protegida por um vidro à prova de balas. Está localizada na primeira capela da alameda do lado direito.





No interior da Basílica encontra-se a Pietá. Rodrigo Celente / Arquivo Pessoal

Basílica de Santa Maria Maggiore (Basílica de Santa Maria Maior)

No interior da Basílica de Santa Maria Maggiore, onde o papa Francisco foi sepultado, encontra-se a Capela Sforza. O design foi feito por Michelangelo nos seus últimos anos. Tem características barrocas.

Cardeais se despedem do papa Francisco. Alberto Pizzoli / AFP

Piazza del Campidoglio (Praça do Capitólio)

Michelangelo foi o responsável pela concepção da praça inteira. Está localizada no topo do Monte Capitólio de Roma. Michelangelo morreu antes do trabalho terminado, mas a obra seguiu por outros artistas de acordo com os planos deixados por ele. Esta praça está localizada no e é sem dúvida um local perfeito para passear.

Passear a pé é a melhor maneira de conhecer Roma. Rodrigo Celente / Arquivo Pessoal

Primavera romana