Primeiro museu de arte do RS, Margs chega aos 70 anos com um olho no passado e outro no futuro

Era início dos anos 1950 e o Rio Grande do Sul não tinha um museu de arte. Só os que registravam a história e os costumes do Estado. Quando as pessoas queriam ir a uma exposição ou um artista queria mostrar seu trabalho, recorria-se aos grandes salões de arte promovidos em Porto Alegre pelo Instituto de Belas Artes, o Iba. No centro do país, influenciado por uma Europa que há muito já tinha museus destinados à contemplação de expressões artísticas, recém haviam sido criados o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), em 1947, e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (Mam), em 1948.