Filmes indicados ao Oscar 2025: saiba quais assistir no Prime Video 

Veja quais longas indicados podem ser encontrados no catálogo da Prime Vídeo — gratuitamente ou sob aluguel. GZH | Divulgação

Falta menos de um mês para uma das maiores cerimônias cinematográficas acontecer: o Academy Award of Merit, popularmente conhecido como Oscar. E, assim como em todos os anos, uma maratona de filmes inicia em que cinéfilos de plantão fazem suas apostas para os possíveis premiados. Para quem quer assistir aos filmes indicados ao Oscar, vários podem ser vistos tanto nos cinemas, quanto nos streamings.

A evento é considerado um dos maiores marcos do cinema e neste ano acontecerá em 02 de março, em Los Angeles. Se você quer assistir aos filmes indicados e não sabe por onde começar, a Amazon indicou os longas que podem ser encontrados no catálogo da Prime Vídeo — gratuitamente ou sob aluguel. Confira as indicações abaixo.

Disputando contra ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles , a adaptação cinematográfica do famoso musical da Broadway, "Wicked" está indicado em 9 categorias diferentes e explora a história não contada das bruxas de Oz, antes da chegada de Dorothy. O filme protagonizado por Cynthia Erivo (Elphaba) e Ariana Grande (Glinda) aborda a relação entre duas garotas que estudam na Universidade Shiz. De um lado, está a Bruxa Má do Oeste, Elphaba, uma jovem que sofre preconceito por causa de sua pele verde incomum e, do outro, a Bruxa Boa, Glinda, uma garota repleta de privilégios.

Categorias indicadas: Melhor Filme, Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Atriz.

Indicado em cinco categorias no Oscar 2025, o longa é protagonizado por Demi Moore, que interpreta a celebridade Elisabeth Sparkl. Ao ver sua carreira em declínio, após ser demitida de seu programa de TV e perder o prestígio em Hollywood, a Elisabeth decide fazer uso de uma substância clandestina que promete criar uma versão perfeita de si mesma e precisa lidar com todos os desdobramentos dessa controversa decisão. A obra que concorre a Melhor Filme com ‘Ainda Estou Aqui’ aborda temas como discriminação etária, padrões de beleza e procedimentos estéticos.

Categorias indicadas: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Cabelo e Maquiagem e Melhor Roteiro Original.

Com direção do sueco Magnus von Horn, o longa A Garota da Agulha, concorre ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Filme Internacional e conta a história de uma famosa serial killer da Dinamarca. Ambientado na capital dinamarquesa, Conpenhague, após a Primeira Guerra Mundial, o filme acompanha a vida da jovem Karoline (Vic Carmen Sonne), que após se envolver com seu chefe e perder o emprego, conhece a dona de uma agência de adoção clandestina. Grávida e sem ter onde morar, Karoline passa a trabalhar para Dagmar Overbye (Trine Dyrholm), uma senhora dona de uma doceria, que promete ajudá-la.

Categorias indicadas: Melhor Filme Internacional

A segunda parte de Duna, tem como pano de fundo um futuro distante onde Paul Atreides (Timothée Chalamet) explora sua jornada mítica, enquanto se une a Chani (Zendaya) e aos Fremen — população de Arrakis que vive no deserto — em uma guerra de vingança contra os conspiradores que destruíram a sua família. Dando sequência no primeiro filme, o longa que foi indicado em 10 categorias do Oscar 2025, também apresenta novos personagens e desafios políticos que devem moldar o destino do universo conhecido.

Categorias indicadas: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Design de Produção, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Figurino.

Sendo um dos lançamentos mais aguardados em 2024, Gladiador II faz referência à obra original lançada em 2001. Desde que Maximus, interpretado por Russell Crowe no primeiro filme, sacrifica sua vida para derrubar a liderança do Império Romano, muitos anos se passaram. A partir de um novo enredo repleto de espetáculos e performances espetaculares, os fãs da obra se deparam com Lucius (vivido por Spencer Treat Clark no longa original) em sua vida adulta – agora interpretado por Paul Mescal – vivendo de forma tranquila com a esposa até o futuro do império entrar em jogo e ser obrigado a lutar no Coliseu.

Categorias indicadas: Melhor Figurino

Adaptado do conto gótico, Nosferatu narra a história de um vampiro aterrorizante que se apaixona pela jovem mulher Ellen Hutter (Lily-Rose Depp). A estética sombria da obra dá o tom para a obsessão que acompanha o vendedor de imóveis Thomas Hutter (Nicholas Hoult), em sua viagem pela Transilvânia, para ajudar o rico e misterioso Conde Orlok (Bill Skarsgård) a encontrar um novo lar. O castelo em ruínas, localizado na Alemanha de 1800, torna a estética do longa ainda mais assustadora e envolvente para quem assiste a obra.

Categorias indicadas: Melhor Figurino, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Design de Produção e Melhor Fotografia.

A cidade de Nova York entre os anos 70 e 80 ambientaliza o filme que conta a trajetória de Trump (Sebastian Stan) na juventude ao potencializar o império de negócios da família enquanto tenta fugir de um processo judicial por discriminação racial. Entre ficção e não ficção, o enredo que divide opiniões, levantou inúmeros questionamentos do que foi retratado na obra cinematográfica.

Categorias indicadas: Melhor Ator (Sebastian Stan) e Melhor Ator Coadjuvante (Jeremy Strong)

‘Robô Selvagem’ é uma animação de 2024 dirigida por Chris Sanders, baseada na obra de Peter Brown. O filme conta a história da robô Roz, que desperta em uma ilha desabitada após um naufrágio. Sem memória de sua origem, ela aprende a sobreviver na natureza, criando laços com os animais locais e adotando um filhote de ganso órfão. O longa aborda temas de pertencimento, adaptação e a relação entre tecnologia e o meio ambiente.