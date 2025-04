Com bailarinos de até 80 anos e participação de Emily Borghetti, Cadica Costa apresenta "Alma que baila" 

O palco de Teatro de Câmara Túlio Piva será tomado pelos dançarinos do espetáculo Alma que Baila, idealizado pela bailarina e coreógrafa Cadica Costa. Essa é a nova edição do show de dança, que ocorrerá nesta quarta-feira (30), às 20h, com participação especial de Emily Borghetti.

A apresentação é realizada por alunos da Cadica Companhia de Dança de diferentes faixas etárias e níveis de experiência, desde jovens até pessoas na casa dos 80 anos, que se apresentam em números coreografados, cênicos e com momentos interativos com a plateia.

A ideia do projeto, segundo a coreógrafa, é provocar um despertar de consciência, oferecendo recursos que estimulem o alcance de metas e sonhos por meio da arte.

— O espetáculo percorre o caminho de autopercepções por meio dos sentimentos e das emoções e da livre expressão, tanto em números artísticos e coreografados quanto em manifestações livres, dramáticas e corporais — afirmou Cadica.

Com o flamenco e o "transfordance" (estilo que reúne movimentos corporais livres aliados à reflexão) como bases, a apresentação também incorpora ritmos variados e o "diverdance", criação da coreógrafa, convidando o público a "sentir, vibrar e participar".

O espetáculo conta com direção cênica de Everson da Silva.

Quem é Cadica Costa

Cadica Costa é fundadora de uma das mais tradicionais escolas de dança do Rio Grande do Sul, a Cadica Companhia de Dança, que tem mais de 30 anos de existência. Seu trabalho é reconhecido pela fusão do flamenco com elementos do folclore gaúcho.

Desde 2017, Cadica divide o comando da companhia com a filha, Emily Borghetti, que vem se destacando nos palcos ao levar a cultura gaúcha a grandes públicos, como em apresentações com a cantora pop Luísa Sonza.

Ao longo dessas três décadas, a companhia realizou turnês internacionais (com temporadas na Espanha, Coreia do Sul, Portugal, Chile, China, Rússia e Turquia) e participou de grandes eventos, como a inauguração do Estádio Beira-Rio, a FIFA Fan Fest na Copa do Mundo de 2014 e o Natal dos Pampas, no Natal Luz de Gramado.

Leia Mais Companhia de Dança Cadica celebra 30 anos em show com 30 coreografias

Serviço

O quê: espetáculo Alma que Baila, de Cadica Costa

espetáculo Alma que Baila, de Cadica Costa Quando: 30 de abril, às 20h

30 de abril, às 20h Onde: Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575 - Cidade Baixa - Porto Alegre/RS)

Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575 - Cidade Baixa - Porto Alegre/RS) Ingressos: podem ser adquiridos pela plataforma virtual Sympla