Uma das instituições culturais mais tradicionais e simbólicas do Estado, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs),na Capital, ainda se recupera da enchente que cobriu o porão do prédio histórico, na Praça da Matriz. O que virá depois? Como garantir segurança ao precioso acervo público de 5,8 mil obras, até então ali resguardado? A resposta está a 50 passos de distância — e a um gesto de boa vontade da União.