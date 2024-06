Foi de Fernando Lemos, presidente do Banrisul e amante das artes, a iniciativa de levar ao conselho do banco a ideia de destinar R$ 25 milhões para recuperar o setor cultural no Rio Grande do Sul - incluindo o Museu de Arte do Estado (Margs), a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) e a Casa de Cultura Mario Quintana, patrimônios gaúchos que precisam de ajuda.