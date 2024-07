A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) iniciou nesta quarta-feira (10) uma missão internacional de emergência no Rio Grande do Sul. Até o próximo dia 19, especialistas da entidade global percorrerão equipamentos culturais – como museus, acervos e bibliotecas – do Estado para avaliar os danos causados pela enchente.