Painel RBS: retomada do Vale do Taquari passa por cooperação de municípios, reconstrução sustentável e auxílio mais robusto

Os obstáculos e as ações necessárias para a reconstrução do Vale do Taquari foram temas da segunda edição da série especial do Painel RBS, realizada nesta quarta-feira (10), em Lajeado. Representantes de setores com participação ativa nesse processo discutiram gargalos e propostas para agilizar o restauro da região, inundada em três ocasiões nos últimos meses. O debate integra a frente de iniciativas do movimento "Pra cima, Rio Grande", criado pelo Grupo RBS com foco na reconstrução do Estado.