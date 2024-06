Após uma nova inundação em municípios do Vale do Taquari entre o último final de semana e segunda-feira (17), moradores de Muçum, Cruzeiro do Sul, Lajeado, Estrela e Arroio do Meio estão retornando para residências que foram atingidas pela água. Como o nível do Rio Taquari está em declínio, mesmo acima da cota de atenção nas localidades, as famílias estão deixando os abrigos oferecidos nas cidades.