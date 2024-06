Em fase de recuperação da terceira grande enchente em nove meses, empresários da região do Vale do Taquari encontram barreiras na tentativa de conseguir recursos federais para a retomada da produção. Os relatos apontam que as medidas adotadas até o momento pelo governo Lula são insuficientes e que as linhas de crédito subsidiado têm custo maior do que os juros anunciados.