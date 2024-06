O pavimento embarrado e as calçadas tomadas por restos de mercadorias que um dia foram estoque ou matéria-prima compõem o cenário da Avenida das Indústrias, na zona norte de Porto Alegre. Polo de fábricas e distribuidoras, a via de 1,5 quilômetro localizada aos fundos do aeroporto Salgado Filho é endereço de 163 empreendimentos ativos registrados na prefeitura e ainda se recupera da enchente que assolou a Capital ao longo do mês passado.