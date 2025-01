Professor de violino Paulo Bosisio será homenageado no 11º Gramado in Concert

Carioca receberá o Troféu Aplausos. Rafael Cavalli / Divulgação

O professor de violino carioca Paulo Gustavo Bosisio será homenageado na 11ª edição do Festival Internacional de Música Gramado in Concert.

A honraria será concedida pela Academia Gramandense de Letras e Artes (AGLA), que entregará a ele o Troféu Aplausos, pelos 10 anos de participação no Gramado In Concert.

Paulo Bosisio é atualmente um dos mais destacados nomes no cenário musical brasileiro, como violinista concertista, camerista e pedagogo. Nascido em 1950, no Rio de Janeiro, estudou com Yolanda Peixoto e, posteriormente, na Europa com Berta Volmer e Max Rostal, como bolsista do governo alemão.

Regeu inúmeras orquestras de câmara, entre elas a Camerata de Curitiba, gravando com o grupo o seu primeiro disco de música brasileira contemporânea. É professor da Universidade do Rio de Janeiro (UniRio), e professor convidado em diversos seminários de música por todo o país.

É fundador ainda do Quarteto Bosisio, com o qual possui um extenso currículo e membro vitalício da Academia Brasileira de Música desde 2007, ocupando a cadeira número oito.

Sobre o festival

O Gramado In Concert ocorre entre os dias 1º e 8 de fevereiro. O evento contará com oficinas e práticas de orquestra para alunos e programação artística de acesso gratuito ao público. As atividades do evento ocorrem na Expogramado e na Rua Coberta.

As oficinas ministradas pelos professores e seus respectivos horários podem ser conferidas no site oficial do festival.