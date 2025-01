O grande reencontro entre Inter, torcida e o Beira-Rio

Duelo contra a seleção mexicana será às 21h. Omar Freitas / Agencia RBS

O amistoso contra a seleção do México é um acerto da direção colorada. Comercialmente, a partida se tornou um atrativo interessante para o torcedor que está há muitos dias sem frequentar o estádio Beira-Rio. Além disso, dessa forma, o time tem um desafio competitivo para voltar aos trabalhos. O confronto movimenta os cofres do público com a ótima venda de ingressos. É uma alternativa criativa que agrega ganhos para pilares importantes no contexto de um time de futebol: elenco, gestão e torcida.

O termômetro da torcida é positivo. A projeção do clube é de mais de 40 mil torcedores. Sem nenhum fato novo e sendo uma partida realizada na metade de janeiro, é um evento de sucesso. O fato de enfrentar uma seleção torna tudo mais atrativo. No caso do México, por conta da posição de país-sede, eles não jogam as eliminatórias para a Copa do Mundo. Por conta disso, existe dificuldade na hora de encontrar adversários. Nesse caso, Inter e River se encaixam perfeitamente nos planos dos mexicanos.

Para esse confronto a tendência é de que o time seja bastante testado pelo técnico Roger Machado. Não precisamos cobrar desempenho e resultados dos jogadores colorados. A mobilização serve como um reencontro entre time e torcida. Porém, sintomas de desentrosamento e despreparo físico devem aparecer durante os 90 minutos.

Essa é a oportunidade de testar os jovens da base que estão compondo o grupo principal. Na lateral, por enquanto, contamos apenas com Bernabei. Mas a utilização de Pablo pode ser uma surpresa positiva para a torcida. Outros testes podem ser realizados no ataque. Ainda não há a certeza se Borré e Valencia podem jogar juntos. A possibilidade de realizar várias substituições oportuniza a visualização de diferentes cenários.

Nesta quinta-feira (16), esperamos reencontrar o Inter com uma grande festa. É o primeiro capítulo desta temporada promissora na busca por títulos importantes.