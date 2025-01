A diferença financeira não pode servir como bengala

A realidade é que no papel não existe a menor chance de igualar clubes como Flamengo, Palmeiras e Botafogo. As cifras desses adversários serão maiores na comparação com o Inter. O Palmeiras, por exemplo, tirou Paulinho do Atlético-MG por 18 milhões de euros. Não é normal uma transação dessas dentro do futebol brasileiro. Esses números são inimagináveis pensando no contexto colorado.