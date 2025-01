Confira os 10 cursos mais procurados para as notas do Enem

Alunos de Medicina da Ulbra aprendem a prática nos laboratórios da Universidade Ulbra/Divulgação

Quando o assunto é escolher um curso superior, Medicina, Direito e Odontologia continuam como clássicos no radar de quem sonha em construir uma carreira sólida. Mas, com o mundo mudando cada vez mais rápido, cresce o interesse por graduações que conectam inovação e propósito.

Para o pró-reitor da Ulbra RS, Mauro Luiz Cervi, áreas como tecnologia e sustentabilidade estão ganhando espaço porque refletem não só as tendências globais, mas também a necessidade de criar soluções para os desafios do futuro. Além disso, sempre vão existir perfis diferentes de estudantes.

– Eu vejo como uma questão de vocação. É necessário vocação para ser médico, enfermeiro, dentista ou psicólogo. Tem que gostar de cuidar, é algo fantástico. Já na questão das novas tecnologias, o mundo digital motiva muito o jovem. É um mercado que tem muita força, então isso faz com que surjam também novas profissões, com novas possibilidades de colaborar para a sociedade – ressalta.

Ainda segundo o pró-reitor, é importante respeitar a profunda reflexão sobre os interesses, habilidades, valores e o impacto que o trabalho terá no estilo de vida pessoal e profissional de cada um. Apesar de não ser uma tarefa simples, representa uma oportunidade única de descobrir o que realmente pode trazer satisfação e realização.

A Ulbra divulgou os 10 cursos mais procurados pelos estudantes em 2025. Confira o ranking e os motivos que explicam o interesse por essas áreas, segundo a universidade:

Liderando o ranking, Medicina mantém sua alta concorrência graças a um mercado de trabalho estável e promissor. A crescente demanda por serviços médicos, impulsionada pelo envelhecimento da população e pelo aumento das necessidades de saúde, reforça a atratividade do curso;

2º) Engenharia de Computação

Em segundo lugar, Engenharia de Computação segue como uma escolha estratégica para quem deseja ingressar em áreas de tecnologia, telecomunicações, startups e indústrias. O curso prepara profissionais para atuar como desenvolvedores de software, engenheiros de sistemas, especialistas em redes ou segurança cibernética – posições cada vez mais valorizadas no mercado digital;

Favorito de muitos estudantes, o curso de Direito oferece um campo vasto de atuação. Além das tradicionais carreiras como advogado, consultor jurídico ou professor, há oportunidades promissoras em concursos públicos para juiz, promotor, defensor público, delegado de polícia e auditor, tornando a área uma escolha sólida e diversificada;

Com um mercado diversificado e em expansão, a Odontologia ocupa o quarto lugar da lista. Cirurgiões-dentistas encontram oportunidades em consultórios, clínicas, hospitais, unidades de saúde pública, empresas e até na docência e pesquisa, garantindo uma ampla gama de possibilidades de carreira.

Com a alta demanda das empresas de tecnologia, a Ciência da Computação ocupa uma posição estratégica no mercado atual. Os profissionais formados na área podem atuar em diversos segmentos, como instituições, indústrias, multinacionais e organizações de diferentes portes. Além disso, o curso abre portas para o empreendedorismo e para a participação em pesquisas e projetos de inovação, que são pilares no setor;

Ainda no campo da tecnologia, a Engenharia de Software desponta como uma escolha em alta. O curso forma profissionais necessários para o desenvolvimento de códigos e programas que atendem às necessidades específicas de usuários e empresas, dominando linguagens de programação como Python, Java e C++. O mercado em expansão ainda inclui desde consultorias e carreiras em pesquisa até oportunidades para empreender no desenvolvimento de soluções tecnológicas;

O mercado de trabalho para Enfermagem continua em constante crescimento, graças à alta demanda por profissionais da saúde. Assim como Medicina, Enfermagem oferece uma ampla gama de oportunidades em hospitais, clínicas, emergências, UTIs e especialidades diversas. A área é essencial para o funcionamento do sistema de saúde e segue como uma escolha estável e valorizada;

Refletindo a crescente preocupação com saúde mental e bem-estar emocional, a Psicologia ganha cada vez mais espaço. Profissionais da área podem atuar em clínicas, escolas, hospitais, empresas, equipes esportivas e outros segmentos. Essa diversidade de possibilidades e a relevância do tema tornam o curso uma escolha alinhada às demandas sociais contemporâneas;

Uma escolha tradicional nas universidades, a Engenharia Civil segue como uma das carreiras mais requisitadas no mercado. Os profissionais da área podem atuar em projetos de construção, infraestrutura e urbanização, com oportunidades tanto no setor público quanto no privado. É uma profissão consolidada que oferece estabilidade e boa remuneração;

Por fim, Arquitetura e Urbanismo se destaca pela versatilidade de atuação. Com o diploma em mãos, o arquiteto pode projetar edifícios, planejar espaços urbanos, trabalhar na preservação do patrimônio histórico ou atuar de forma autônoma. O mercado inclui empresas de arquitetura, construção civil e órgãos governamentais, tornando o curso uma escolha atrativa para quem busca criatividade e impacto social.

Uma escolha importante

Escolher uma carreira, assim como uma universidade, é uma decisão bastante significativa na vida de qualquer pessoa. A futura aluna de Odontologia da Ulbra Canoas, Fernanda Mielke, conta que escolheu o curso por conta das oportunidades e recomendações de outros estudantes que compartilham dos mesmos interesses.

– Desde criança, sempre quis ingressar na área de perícia, e esse é o meu objetivo com o curso. Espero adquirir muito conhecimento e habilidade para ser uma grande profissional. Quanto à faculdade, a Ulbra me surpreendeu com o campus, os funcionários, a organização dos setores e o atendimento. Com isso, penso que aqui posso completar meu caminho para um futuro profissional – destaca.

Além de Canoas, a graduação em Odontologia também é oferecida nas Unidades da Ulbra em Torres, Cachoeira do Sul e Palmas. Ao todo, são mais de 40 cursos, presentes do norte ao sul do país. A formação em Direito, por exemplo, existe em todos os campi do Brasil.

Para ampliar as opções de ingresso no curso de Medicina, que lidera o ranking de preferência dos futuros universitários, a Ulbra abriu no segundo semestre do ano passado seis novas faculdades no país. Sendo três delas no Rio Grande do Sul e as demais em Manaus (AM), Palmas (TO)e Santarém (PA).

No Estado, as cidades de Porto Alegre, Gravataíe São Jerônimo receberam as novas faculdades com a proposta de oferecer uma formação humanística por meio de cenários práticos em hospitais conveniados, redes de atenção psicossocial, unidades básicas de saúde, ambulatórios e pronto atendimentos conveniados com o SUS. Ou seja, a Universidade propõe que o médico egresso receba uma formação generalista em saúde, com pensamento reflexivo, crítico e humanístico, além de estar preocupado com o paciente em seu conceito mais amplo, que inclui a família e a comunidade.

Inscreva-se

As inscrições para ingressar na Ulbra em 2025/1 estão abertas e podem ser feitas pelo site. Para os alunos que ingressarem com a nota do Enem, a Universidade oferece bolsa de 20% para a modalidade presencial e 40% nas modalidades EAD e híbrido em todo o curso, independentemente da nota obtida no exame (exceto para Medicina).