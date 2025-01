Jannik Sinner, líder do ranking masculino, é um dos destaques do Australian Open.

As emoções do Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada do tênis , já estão ocorrendo em Melbourne, na Austrália. Até o dia 26 de janeiro serão conhecidos os campeões entre os homens, mulheres e nas duplas.

Para acompanhar os jogos do Australian Open 2025, a ESPN e o Disney+ transmitem com exclusividade no Brasil. O canal de TV fechada passa as principais partidas, enquanto o serviço de streaming também faz essas transmissões, além dos demais jogos do torneio.