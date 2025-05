Não é o x, mas o y da questão da goleada de 1 a 0 na Arena

Equipe de Mano Menezes (no centro) voltou a vencer Duda Fortes / Agencia RBS

É como diz o ditado, se é que ele existe oficialmente — se não existe, ei-lo aqui. É melhor corrigir ganhando do que perdendo.

Esta vitória do Grêmio sobre o Santos, com gol de bola rebatida que sobra para Olivera evitar um empate no qual ambos seguiriam abraçados no Z-4, é a típica goleada de 1 a 0.

O time jogou pouco. Começou bem, pressionando, mas logo foi perdendo o controle do meio-campo. Foi para o intervalo em meio a vaias. Os volantes João Schmidt e Rincon jogavam livres - um antigo problema defensivo do Grêmio. Tirando a individualidade de Olivera, a produção ofensiva era de chorar.

No intervalo, Mano Menezes voltou com Alysson no lugar de Edenilson, que atuava pela direita no 4-2-3-1. Fez-se a luz. Atrevido, o atacante de 17 anos, que faz 18 nesta segunda-feira (5), não se escondeu. Não que tenha brilhado, mas arriscou. Foi valente. E não houve prejuízo algum na recomposição, sem Edenilson. Logo, pode ficar no time.

O gol nasce de uma iniciativa pessoal de Alysson, com y. Vai ao fundo, vence o marcador e cruza: rebote, chute e bola à feição para Kike. O rendimento coletivo não foi dos melhores, nem mesmo contra um adversário que vinha em má fase, com seis alterações em relação ao empate com o CRB.