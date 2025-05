Alison dos Santos faz melhor tempo da carreira, vence 400m em Miami e segue invicto no Grand Slam Track 

Piu comemora mais uma vitória no ano.

O brasileiro Alison dos Santos segue invicto no Grand Slam Track , evento criado e organizado pelo quatro vezes medalhista de ouro olímpico Michael Johnson.

Vencedor dos 400 metros rasos e dos 400 metros com barreiras , em março, em Kingston, na Jamaica, Piu ganhou em Miami, na sexta-feira, os 400 metros com barreiras e, neste domingo (4), voltou à pista para ganhar os 400 metros rasos e estabelecer a melhor marca de sua carreira na prova .

O atleta do Pinheiros (SP), que treina nos Estados Unidos, fez o tempo 44seg53, superando dois corredores locais, Chris Robinson, o segundo com 44seg86, e Caleb Dean, o terceiro com 45seg18.