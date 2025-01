Os principais nomes do Inter para 2025

Alan Patrick é a principal arma de Roger Machado. Ricardo Duarte / S. C. Internacional/Divulgação

O período de pré-temporada foi melhor do que se imaginava para o Inter. Quando o Campeonato Brasileiro terminou se esperava que o elenco colorado sofresse um desmanche por conta da agressividade do mercado da bola. Nomes como Wesley, Bernabei e Vitão estavam sendo sondados por diversos times. A falta de dinheiro em caixa fez com que o Inter ficasse refém dessas possíveis saídas para que conseguisse pagar suas dívidas.

A proposta por Gabriel Carvalho mudou muita coisa. Com uma venda de mais de 100 milhões de reais, a direção consegue adiar para outro momento a venda de jogadores importantes no esquema do técnico Roger Machado. Mesmo que essas peças fossem repostas com outros atletas, o entrosamento adquirido no segundo semestre do ano passado não aconteceria de uma hora para outra com novos profissionais. O principal ganho para o clube foi técnico. O Inter fica mais forte para as competições de 2025.

A partir da permanência de protagonistas do plantel colorado, o torcedor já sabe com quem pode contar nos próximos desafios. Todos os atletas são importantes, mas alguns têm potencial para decidir e assumir qualquer responsabilidade. Esse tipo de jogador é essencial na formação de um elenco vencedor. Assim como a presença de peças com vitalidade física e jovens da base. São pilares que marcam presença na maioria dos times marcantes ao longo da história.

Na zaga, Vitão é o principal jogador. Ele é capaz de manter o equilíbrio técnico do time nessa região do campo. Bernabei tem a mesma relevância pela lateral-esquerda. No mercado ou dentro do elenco é complicado encontrar um substituto para o argentino. Assim como Alan Patrick, que é a principal arma de Roger Machado. O Inter muda dependendo da sua presença. E uma das grandes notícias da última temporada é o ataque colorado formado por Wesley e Borré. A dupla tem um poder de decisão absurdo, além de demonstrar muita identificação com o clube.

O atual cenário do futebol brasileiro nos impede de prever qualquer resultado de campo para a temporada que está começando. Porém, podemos projetar um Inter extremamente competitivo. A manutenção do time que rendeu ano passado e o acréscimo de alguns atletas faz com que possamos acreditar em um time que vai incomodar os adversários em todas as competições.

