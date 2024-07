Ritmo de repasses federais para ações de auxílio ao Rio Grande do Sul após enchentes diminui, mostra Painel da Reconstrução

O ritmo dos repasses de recursos do governo federal ao Rio Grande do Sul no segundo mês de ações para apoiar a recuperação econômica do Estado diminuiu. Dos atuais cerca de R$ 18,8 bilhões que já foram repassados, aproximadamente R$ 15 bilhões já tinham sido destinados às ações até 10 de junho. Portanto, nos últimos 30 dias, o total de repasses efetivos ficou em R$ 3,8 bilhões. Mesmo com milhares de pessoas e empresas beneficiadas, há reclamações sobre dificuldades de acesso e demora na liberação.