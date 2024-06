Uma das medidas anunciadas pelo governo federal para acelerar a recuperação da economia do Rio Grande do Sul após o impacto causado pela enchente no Estado foi o pagamento de duas parcelas extras do seguro-desemprego para quem já estava sem emprego até o início de maio. Do montante de R$ 497,8 milhões previsto com a ação, até 11 de junho R$ 23,6 milhões já haviam sido repassados a trabalhadores gaúchos.