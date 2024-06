Em ato na manhã desta quarta-feira (29), o governo federal anunciou novas medidas de apoio ao Rio Grande do Sul. Um dos principais é a criação de uma linha de crédito no valor de R$ 15 bilhões, voltada para recuperação de empresas, incluindo as de grande porte, que havia sido prometida na segunda-feira (27), durante a visita do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ao Estado.