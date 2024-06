Com o Rio Grande do Sul severamente atingido pela chuva e pelas enchentes em maio passado, o governo gaúcho vem anunciando ações para acelerar a recuperação do Estado. Até o momento, as medidas comunicadas pela administração estadual somam R$ 1,9 bilhão, com recursos provenientes do Tesouro do Estado, de empresas relacionadas à administração estadual, como a EGR, ou mesmo de doações.