O governador Eduardo Leite assinou na quinta-feira (23) os termos que permitirão iniciar a construção de 538 casas definitivas. Trezentas residências de 44 metros quadrados, com painéis em concreto pré-fabricado, dois dormitórios, sala com cozinha conjugada e banheiros, serão erguidas no âmbito do programa A Casa É Sua, com R$ 41,8 milhões disponibilizados via Tesouro estadual.