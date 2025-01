Chuva de granizo atinge pelo menos 50 casas em Rio Grande, no sul do RS

Nas redes sociais, moradores compartilharam fotos de pedras de gelo do tamanho de ovos.

O temporal que passa pelo Estado nesta quinta-feira (2) provocou queda de granizo em Rio Grande , no Sul. Em pelo menos cinco minutos, por volta das 15h30min, o fenômeno danificou 50 casas.

A chuva foi registrada na região central do município e também em distritos rurais. Conforme a Defesa Civil, foram 40 residências com telhado atingido no bairro São Miguel. Outras 10 casas foram afetadas na zona rural, principalmente na Ilha dos Marinheiros.