Tempestade e baixa umidade do ar: RS tem três alertas meteorológicos válidos para esta quinta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas meteorológicos válidos até a noite desta quinta-feira (2) que abrangem áreas do Rio Grande do Sul. Dois avisos são para tempestade e um é para a baixa umidade do ar.

Em vigor até as 19h, o mais severo – de classificação laranja – indica "perigo de tempestade na Região Sul, com risco de alagamentos e corte de energia elétrica. O comunicado aponta possibilidade de queda de granizo, entre 30 e 60 milímetros de chuva por hora e rajadas de vento que podem variar de 60 km/h a 100 km/h.

Também há risco de tempestade em toda a "metade leste" do Rio Grande do Sul, em municípios dos Vales, Serra, Região Metropolitana, Norte e Noroeste. Com classificação amarela, o aviso válido até as 22h aponta chance de rajadas de vento de até 60 km/h e chuva de 20 a 30 milímetros por hora. O risco de alagamentos e corte de energia elétrica nestas regiões é considerado "baixo".

O último alerta – também amarelo – projeta a umidade relativa do ar variando entre 20% e 30% até as 18h desta quinta-feira em áreas da Fronteira Oeste. Devido aos baixo índices, é recomendado evitar exposição ao Sol e atividades físicas no período. A ingestão regular de água pode diminuir os impactos da baixa umidade do ar.

Primeiro final de semana do ano

A partir de sexta-feira (3), a instabilidade deve recuar. O primeiro final de semana do ano deve ser marcado pelo tempo seco. O dia pode começar com áreas de instabilidade no Estado na sexta, somente até o início da tarde, principalmente no Norte do RS.

Depois, o tempo firme deve predominar, com temperaturas amenas e tempo seco no sábado (4) e no domingo (5). O sábado será um dia ensolarado em boa parte do Estado, conforme aponta a Climatempo, sem nebulosidade.