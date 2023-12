Manter-se hidratado é uma recomendação em todas as épocas do ano, mas a importância do hábito aumenta no verão: nesse período, o corpo humano precisa de mais água para lidar com as altas temperaturas. A quantidade diária do líquido a ser ingerida varia conforme características individuais — como idade e peso —, mas é consenso entre especialistas que ao menos dois litros são necessários por dia para a maioria da população.