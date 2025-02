Um mês após incêndio, ala do hospital de Novo Hamburgo ainda aguarda por reforma

A liberação do valor necessário para a obra depende da aprovação de um projeto da prefeitura de Novo Hamburgo, além do envio de recursos por parte da Secretaria Estadual de Saúde (SES). A informação foi confirmada nesta quinta-feira (20) pela Fundação de Saúde de Novo Hamburgo (FSNH).

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, confirmou que a pasta está em tratativas com a prefeitura para dar andamento no projeto. Porém, ainda não há um processo formal aberto. Parte do valor será aportado pelo governo do RS.