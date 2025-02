Caps AD tem média de 50 novos pacientes por mês e alerta para o uso de álcool e drogas em Passo Fundo

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD) é o local de Passo Fundo destinado para a recuperação de pessoas com vício ou uso abusivo de substâncias químicas — uma realidade comum e crescente na cidade. O assunto veio à tona a partir do Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo , celebrado na quinta-feira (20) e que integra a campanha Fevereiro Vermelho .

Em Passo Fundo , o problema é crescente entre a população adulta , principalmente depois da pandemia, aponta o coordenador municipal do Caps AD, Paulo César dos Santos Braga.

— Atendemos pacientes diversos, com pessoas dos 18 anos até mais de 70. Cerca de metade desses pacientes têm problemas relacionados ao uso de crack , seguido de dependência de álcool , questões que também são agravadas por transtornos mentais — afirma.

O Caps AD recebe uma média de 50 novos pacientes por mês , ou seja, pessoas que buscam o primeiro atendimento. No total, a unidade atende entre 800 e 900 pessoas , muitas das quais realizam acompanhamento mais de uma vez no mês, o que resulta em aproximadamente 1,6 mil atendimentos mensais .

Recuperação

A maioria das pessoas que buscam o Caps AD vivem em situação de vulnerabilidade social , contexto que contribui para agravar quadros de dependência e transtornos psicológicos, salienta Braga. Sem uma causa única para os distúrbios, a cura é um desafio para as equipes .

— As dependências químicas são multifatoriais. Alguns fatores são genéticos, outros vêm do ambiente familiar, também elementos da própria vida que podem ser gatilhos, como a perda do emprego, o luto e o rompimento de relações — analisa.