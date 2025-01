"Além das queimaduras, fica o dano psicológico, material e estético", diz gaúcha atingida por fogos de artifício em SC

Vídeo mostra momento em que Bianca foi atingida pelos fogos. Victor de Assis Frasca / Arquivo Pessoal

Atingida por fogos de artifícios durante as celebrações de Réveillon em Navegantes, a gaúcha Bianca Miranda da Silva revelou que pretende processar a prefeitura do município catarinense. Os artefatos foram instalados pelo órgão na areia da praia e atingiram a porto-alegrense de 27 anos no quarto andar de um apartamento em que ela estava hospedada com o namorado Victor de Assis Frasca, 31, em frente ao mar.

— A gente (Bianca e o namorado) já está reunindo tudo, estamos em contato. Queremos uma providência. A gente não recebeu nenhuma palavra da prefeitura até agora, nem um "boa recuperação, Bianca", nada! E eles estão postando nas notas que entraram em contato, estão prestando apoio e auxílio. Mas, assim, não para nós — contou Bianca em entrevista ao Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (2).

Bianca definiu o momento como um "choque" e revelou que havia comentado com o namorado sobre a fumaça em meio às pessoas próximas aos fogos. Segundos depois, conforme conta, foi atingida na janela do apartamento em que alugou para celebrar o Ano-Novo e relatou que uma criança hospedada no andar de baixo também sofreu algumas queimaduras nas pernas.

— Foi horrível, no vídeo da para ouvir meus gritos. Eu realmente não estava acreditando que tinha pegado em mim. Quando eu olhei, fiquei em choque, comecei a apagar com a mão e queimei as mãos também, rasguei o vestido e fui correndo para o banho — relembrou, ao destacar que procurou manter os ferimentos sob água corrente.

A gaúcha se diz "agradecida" porque o acidente poderia ter sido ainda mais grave. Bianca teve queimaduras de primeiro e segundo grau nas mãos, peito e região do tórax.

— Poderia ter sido muito pior, foi por pouco que não pegou no meu rosto e cabelo. Além das queimaduras, fica o dano psicológico, material e estético — expressou.

A prefeitura de Navegantes informou, em nota, que está apurando o caso e vai notificar a empresa responsável pela queima de fogos para que preste esclarecimentos. A prefeitura afirmou ainda que a empresa licitada possuía todas as credenciais exigidas e que os fogos foram montados por brigadistas, como determina a legislação. "A prefeitura lamenta o incidente, reforça seu compromisso de transparência na apuração do caso e vai prestar toda a assistência", informa o texto.

Escute a entrevista na íntegra: