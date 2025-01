Vídeo mostra momento em que Bianca é atingida pelos fogos. Victor de Assis Frasca / Arquivo Pessoal

A gaúcha Bianca Miranda Silva, 27 anos, foi atingida por fogos de artifício durante a comemoração do Réveillon em Navegantes, em Santa Catarina, na madrugada desta quarta-feira (1º). A técnica em enfermagem sofreu queimaduras no peito e na mão enquanto observava a queima de fogos, promovida pela prefeitura, ao lado do companheiro Victor de Assis Frasca, 31, educador físico, na sacada de um prédio em frente à praia.

Os moradores de Porto Alegre estavam hospedados no apartamento e se preparavam para a contagem regressiva do Ano-Novo. Um celular posicionado em um tripé para gravar o momento especial de comemoração, durante a primeira viagem da dupla, registrou o acidente.

— Eu estou bem, em choque e triste, mas graças a Deus não aconteceu algo pior — relata Bianca.

— Poderia ter sido uma tragédia maior — ressalta Victor.

Logo após perceberem um grande volume de fumaça próximo à janela, Bianca e Victor vislumbraram fogos e, dentro de segundos, ela foi atingida no peito.

— Algo que a gente nunca poderia imaginar, porque foi realmente dentro do apartamento, só que estamos na lateral do prédio. Saímos correndo, ela foi apagando o fogo com as mãos dela, fui ali rasgando o vestido. Foi realmente um choque — conta Victor.

Em meio ao desespero, a gaúcha apagou o fogo, mas também acabou queimando as mãos. Bianca foi atendida e medicada em um hospital do município, mas sofreu queimaduras de segundo grau em 15% do corpo, de acordo com os médicos.

— A roupa colou no corpo, ficou totalmente desconfigurada, a gente foi rasgando e fui direto para o chuveiro. Na movimentação do Ano-Novo, tentamos achar um hospital, demoramos mais uns 40 minutos. Conseguimos atendimento aqui em Navegantes. Agora estou melhor da dor com as medicações, mas foi bem ruim, está bem queimado — lamenta Bianca.

A Secretaria de Saúde de Navegantes entrou em contato com o casal nesta quarta-feira (1º). A técnica em enfermagem será avaliada novamente na quinta-feira (2).

O acidente frustrou as férias da dupla, que vai encurtar a viagem. Bianca e Victor vão registrar boletim de ocorrência e pretendem tomar medidas judiciais.

— Não falaram com a gente, não nos deram nenhum tipo de atenção e solidariedade ou qualquer coisa do tipo que precisássemos. Não somos daqui, estava toda a cidade sem sinal, não achávamos hospital, não tinha polícia na rua. Ficamos totalmente desamparados — ressalta a técnica em enfermagem.