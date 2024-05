Depois de ler a nota em que a coluna expressa preocupação com a demora para o dinheiro - federal, privado ou estadual - chegar aos necessitados, a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, informou que cerca de 23 mil famílias deverão receber seus R$ 2 mil do Pix SOS Enchentes ainda nesta semana. E outras 7 mil terão acesso ao Volta por Cima, programa com recursos públicos estaduais.