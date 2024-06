O governo do Estado divulgou, na manhã desta segunda-feira (3), o plano de reconstrução de rodovias estaduais afetadas pela inundação. O governador Eduardo Leite e o secretário de Logística e Transportes do Estado, Juvir Costella, informaram em coletiva de imprensa que são 30 obras consideradas prioritárias e em processo de viabilização, as quais abrangem cerca de 50 municípios.